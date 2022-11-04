السومرية تنشر السيرة الذاتية لمدير مكتب السوداني

يشغل منصب وزیر مفوض، ولد سنة 1976 بمحافظة الديوانية، وحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة.

وفي العام 2020 ولغاية الآن كان يشغل منصب رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية ، وقائم بالاعمال لسفارة جمهورية العراق / جمهورية التشيك – براغ في العام 2018_2019، والمستشار الخاص لوزير الخارجية في الفترة من العام 2014 _2018، وفي الفترة من 2001-2010 كان يعمل في وزارة البلديات والأشغال العامة، وعضو مجلس النواب العراقي/ الدورة الثانية 2010-2014، وعضو في لجنة تعديل الدستور، وعضو في لجنة الاشراف على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعضو في لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، والمشرف على ملف اعمار محافظتي الديوانية وواسط".

وعمل ايضا في الفترة من العام 2003_2010 بالحكومة المحلية لمحافظة الديوانية وشغل مناصب عدة منها: "مشرف على جميع دوائر وزارة النفط في المحافظة سنة 2003، وعضو لجنة استلام الملف الامني للمحافظة من قوات التحالف الدولي سنة 2009، وعضو ورئيس عدة لجان لتنفيذ والاشراف على الاعمار في المحافظة".

الدورات والمهارات:

1. خريج دورة الكادر الدبلوماسي المتقدم بمعهد كلينندال Clingendael Institute الهولندي 2022.

2. دورات وكالة التنمية الأمريكية USAID، والمعهد الديمقراطي NDI، والمعهد الجمهوري IRI في مجال التشريعات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والبناء الديمقراطي.

3. يجيد بطلاقة اللغة العربية، والانكليزية

وكلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، احسان العوادي مديرا لمكتبه الشخصي.