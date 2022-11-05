الدفاع المدني تخمد حريق المدينة المائية بالنجف الأشرف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا بقيادة المدير العام اللواء كاظم بوهان، أحكمت سيطرتها التامة بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيد من السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة داخل المدينة المائية في محافظة النجف الأشرف".وأضافت، أن "فرق الدفاع استنفرت الجهد بالكامل وعززت فرقها التخصصية بفرق ساندة من محافظة بابل والديوانية وكربلاء المقدسة لتبلغ خمسون فرقة إطفاء تخصصية لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران وتحجم خسائرها المادية داخل المدينة المائية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية ".يذكر أن حادث الحريق تكرر للمرة الخامسة في تلك المدينة وتمت إحالة المشروع الى القضاء لعدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.