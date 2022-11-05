بشأن المعلومات والقرارات.. التربية تدعو الطلبة للابتعاد عن المواقع "الوهمية"

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نهيب بالمنتسبين والطلبة كافة، بأخذ القرارات والأخبار الصحيحة التي تُنشر عبر مواقعها الموثقة التابعة للوزارة والوزير حصراً".ودعت الوزارة، الى "الابتعاد عن المواقع الوهمية وغير المُعّرفة"، محذرة المواقع الوهمية من "الملاحقة والمحاسبة القانونية لكونها تربك الشارع التربوي والعملية التعليمية".