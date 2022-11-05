الرافدين يحدد قيمة قروض شراء "دار السكن" ومدة التسديد

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قرض شراء دار السكن يصل لـ 150 مليوناً"، مشيرا الى أن "فائدة القرض تبلغ 4 بالمئة".وأشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات"، مبينا أن "التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".