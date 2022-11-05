محافظة بغداد توجه دعوة للمتقدمين على تعيينات عقود الامن الغذائي

وذكرت المحافظة في ورد لـ السومرية نيوز، أن"المحافظة دعت الأسماء المشمولة والمذكورة بمواقعها الرسمية فقط للمتقدمين على تعيينات العقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية على القناة العامة للاختصاصات الإنسانية، إلى مراجعة ديوان المحافظة في منطقة الصالحية (قاعة المؤتمرات في الطابق الأول)، مستصحبين معهم المستمسكات والوثائق التالية، لغرض التأكد من صحة المعلومات المرسلة سابقاً".وأشارت إلى أن "تلك الأسماء تأتي للتأكد من صحة معلوماتهم، لاستكمال إجراءات فرز المتقدمين".