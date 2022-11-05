خلال يوم.. إصابة 7 أشخاص بحوادث مرورية في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سبعة اشخاص تعرضوا لاصابات مختلفة نتيجة حوادث سير في محافظتين بجنوب العراق".وأضافت، أن "الحادث الاول حصل نتيجة اصطدام على الطريق السريع الرابط بين الرفاعي والقلعة بين مركبة ودراجة نارية ذات ثلاث عجلات (تك تك)بسبب عدم التأكد من خلو الشارع قبل الاجتياز مما أدى إلى اصابة ثلاث أشخاص في محافظة ذي قار".وبينت، أن "الحادث الاخر تمثل باصطدام بين مركبتين على طريق السماوة - قضاءالخضر بين مركبتين"، مبينا أن "أسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم الإنتباه مما أدى إلى اصابة اربعة أشخاص"٠