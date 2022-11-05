لتطوير القطاع الزراعي واحيائه.. مساعٍ لإعادة العمل بالمجلس الزراعي الاعلى

السومرية نيوز – محليات

اقترح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، اعادة العمل بالمجلس الزراعي الاعلى لتطوير القطاع الزراعي واحيائه.



وقال العصاد لـ السومرية نيوز، "نتوجه الى محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي بالشكر والثناء على شجاعته في تعويض مزارعي الشلب الذين حرموا من زراعة اراضيهم واقرار الخطة الزراعية الشتوية وتأمين مستلزمات البذور والاسمدة والمبيدات لإنجاح الخطة الزراعية".

وأضاف، ان "التفاتة رئيس الوزراء جعلتنا ننظر الى المستقبل بنظرة امل حول مصير القطاع الزراعي العراقي "، مقترحاً ان يتم اعادة العمل بالمجلس الزراعي الاعلى لتطوير القطاع الزراعي واحيائه".