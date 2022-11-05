محدداً الأسباب.. التميمي يطالب السوداني بسحب مشروع مجاري غرب بعقوبة من وزارة الاعمار

السومرية نيوز – محليات



طالب عضو لجنة الخدمات النيابية همام التميمي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب مشروع مجاري غرب بعقوبة - الكاطون من وزارة الاعمار والبلديات.



وقال التميمي لـ السومرية نيوز، "أطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب مشروع مجاري غرب بعقوبة - الكاطون من وزارة الاعمار والبلديات الى الجهد الفني والهندسي المشكل من قبله بسبب تلكؤ الوزارة في تنفيذه".

وأضاف، ان "المشروع موجود منذ أكثر من 10 سنوات في وزارة الاعمار والبلديات، لكن لم ينفذ الى الان رغم وجود التخصيصات المالية له"،

وتابع، التميمي، ان "المشروع يمثل أهمية قصوى لمحافظة ديالى ويخدم أكثر من ربع قضاء بعقوبة".

وكشف عضو لجنة الخدمات النيابية، ان "قيمة المشروع أكثر من 158 مليار دينار"، مشيرا الى "لدينا الثقة المطلقة برئيس الوزراء لتنفيذه".