الاعرجي يبحث مع وكيل الصحة سبل تطوير قابليات ملاكات الوزارة بمكافحة المخدرات

السومرية نيوز – محليات

بحث مستشار الامني القومي، قاسم الاعرجي، مع وكيل وزير الصحة، هاني موسى العقابي سبل تطوير قابليات الملاكات العاملة في الوزارة في مجال مكافحة المخدرات.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، وكيل وزير الصحة هاني موسى العقابي".

وبحسب البيان، وبحث الأعرجي مع العقابي، "تعزيز التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الصحة، في الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تطوير قابليات الملاكات العاملة في الوزارة في مجال مكافحة المخدرات وطرق الوقاية منها".