بالفيديو: قانون التجنيد الالزامي يعود إلى الواجهة.. هذه تفاصيله

لا يجوز تعيين اي مواطن عراقي الا بعد اداء الخدمة الالزامية.لا يجوز ابقاء اي موظف بالدوائر اذا لم ينهي الخدمة الالزامية.لا يغادر العراق من لم يكمل الخدمة.الأعمار من 19 الى 35عاماً18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة12 شهراً لمن اكمل الاعدادية9 اشهر لمن اكمل الكلية او المعهد(سنتان)6 اشهر للحاصل على شهادة الماجستير3 اشهر للحاصل على شهادة الدكتوراه