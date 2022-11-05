في كربلاء.. اعتقال مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات

اعلنت مديرية شرطة كربلاء، عن اعتقال مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء تمكنت من القبض على شخصين مطلوبين للقضاء وفق المادة 28 مخدرات".

وأضاف البيان "نجحت قوة من قسم مكافحة المخدرات - شعبة المركز بتتبع تحركات هذين الشخصين، وبعد جهد استثنائي وبمهنية عالية تم الإطاحة بهم"، مشيراً الى "ضبط بصحبتهم أسلحة ومواد مخدرة وأدوات تعاطي أثناء عملية القبض عليهم".