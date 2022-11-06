وزير التعليم يبحث مسارات التعاون مع المستشار الثقافي الإيراني

السومرية نيوز – بغداد



استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، المستشار الثقافي لإيران في بغداد، غلام رضا أباذري.



وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء ناقش مسارات التعاون العلمي والثقافي بين جامعات البلدين ولاسيما ما يتعلق بالتخصصات الحديثة في المجالات الطبية والهندسية فضلا عن البحث العلمي المشترك".