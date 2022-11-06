القضاء والعدل يبحثان التعاون في القضايا المشتركة

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم وزير العدل خالد شواني".وأضاف البيان، أن "زيدان بحث مع وزير العدل التعاون بين القضاء ووزارة العدل في القضايا المشتركة".