التربية توجه بإلغاء كتاب يتعلق بالدوام الرباعي بإحدى مدارس البصرة

السومرية نيوز – محليات

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، مدير عام تربية محافظة البصرة، عبد الحسين سلمان عبد الحسن، بإلغاء الكتاب الذي اصدرهُ قسم تربية أبي الخصيب، والمتضمن وجود دوام رباعي في مدارسهم.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية وجه، مدير عام تربية محافظة البصرة، بإلغاء الكتاب الذي اصدرهُ قسم تربية أبي الخصيب، والمتضمن وجود دوام رباعي في مدارسهم".

وبحسب البيان، شدد الوزير على "القائمين في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، على منع اصدار أي تعليمات أو ضوابط تضعف المستوى التعليمي للطلبة"، مشدداً على "اتخاذ كافة الوسائل والخطوات التي تحافظ على هذا الهدف العلمي النبيل".