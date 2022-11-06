بغداد.. امرأة تفقد السيطرة على مركبتها وتدخل بمعرض للسيارات (صورة)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن امرأة فقدت السيطرة على مركبتها ودخلت بمعرض للسيارات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "امرأة فقدت السيطرة على مركبتها ضمن حي الجامعة ودخلت بمعرض للسيارات".



وأضاف المصدر، أن "الحادثة تسببت بضرر ثلاث مركبات (زيرو)".