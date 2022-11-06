محافظ النجف خلال اتصال مع السوداني: شكلنا لجنتين بشأن حريق المدينة المائية

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ النجف الأشرف تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء مستفسراً عن حادث الحريق الأخير الذي حصل في المركز التجاري (المدينة المائية) في النجف وعن حجم الاضرار".واضاف المحافظ بحسب البيان، انه "تم تشكيل لجنتين الاولى تحقيقية بخصوص ملابسات الحادث والاخرى لجرد الاضرار لغرض مطالبة المستثمر بتعويض المتضررين".