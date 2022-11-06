القضاء ينظم ورشة تخص المشردات المودعات في دور الرعاية

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "معهد التطوير القضائي نظم، اليوم الأحد، ورشة عمل بشأن معالجة اوضاع الفتيات المشردات المودعات في دور الرعاية اللاحقة استناداً لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983".وأضاف، أن "الورشة التي نظمها المعهد، حاضر فيها رئيس هيأة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة وشارك فيها السفير الفرنسي في بغداد ومدير صندوق الامم المتحدة للسكان- مكتب العراق ومدير عام دائرة تمكين المرأة ومدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن ممثل مديرية الاحوال المدنية بوزارة الداخلية".