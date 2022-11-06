الكمارك تصدر جملة توجيهات لتسيير عمل الهيئة وتذليل الصعوبات

وذكرت الكمارك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الزبيدي تطرق في مستهل حديثه الى سير العمل وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات وايجاد الحلول المناسبة لها فيما استمع الى أراء ومقترحات مدراء الأقسام لتطوير العمل في الهيئة ".وأصدر الزبيدي وفقا للبيان، عدداً من التوجيهات أبرزها:● استمرار عمل اللجان لمتابعة المراكز الكمركية .● الالتزام بموضوع صحة الصدور حسب الاجراءات المتبعة مع وزارة النقل .● اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ادامة عمل الهيئة وتسيير عملها بالشكل الصحيح خاصة بعد النجاحات التي تحققت من خلال التعاون بين الأقسام والمديريات والمراكز الكمركية .● التأكيد على اعداد الإحصائيات الدقيقة لما لها من دور مهمة في اداء الهيئة .● سرعة انجاز المخاطبات بين الهيئة والجهات العليا .وأكد الزبيدي، "ضرورة متابعة مدراء الأقسام لعمل اقسامهم والارتقاء بها".