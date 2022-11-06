تغييرات واسعة في وزارة المالية وتشكيلاتها (وثائق)

اجرت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، عدة تغييرات في مناصب الوزارة وتشكيلاتها.

وبحسب وثائق صادرة عن وزارة المالية اطلعت السومرية نيوز عليها، فقد اجرت وزيرة المالية طيف سامي عدة تغييرات في مناصب الوزارة وتشكيلاتها.



الوثائق ادناه: