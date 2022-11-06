السومرية تنشر نص قانون حماية الطفل

تنشر السومرية نص قانون حماية الطفل الذي أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، القراءة الأولى له.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل".



القانون ادناه:

