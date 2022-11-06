الحلبوسي يصدر توجيهاً بشأن مدخل بغداد الشمالي

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن تطوير مدخل بغداد الشمالي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحلبوسي، وجه لجنة الخدمات النيابية لمتابعة مشروع تطوير مدخل بغداد الشمالي وتقديم تقريرها للبرلمان".



وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الحلبوسي، جلسة أعمال مجلس النواب.