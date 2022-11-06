التربية: نسعى إلى التطوير عبر أساليب مهنية جديدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجبوري، ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات العليا في الوزارة؛ لمناقشة عدد من القضايا التربوية والتعليمية المختلفة، في ديوان الوزارة".وأشار الجبوري، إلى "إننا نسعى إلى تطوير العملية التعليمية من خلال اتباع أساليب مهنية جديد نتطلع عبرها إلى انطلاقة حقيقية هدفها (الكتاب المدرسي، المعلم، المدرسة)، داعياً المديرين العامين إلى تخصيص ساعات أسبوعية للقاء المواطنين بشكلٍ ميداني والاطلاع على واقع المشاكل التي تواجههم، فضلاً عن التجوال اليومي في المدارس والمؤسسات التربوية والأقسام التابعة لها لتحقيق الهدف المنشود".وناقش المجتمعون، وفق البيان، "جملة من المحاور أهمها، ضرورة إنهاء عملية تسوية الملاكات التدريسية وعدم الرضوخ إلى أي ضغوطات للحفاظ على تواجدها في المناطق الريفية والنائية وتحقيق مبدأ العدالة العلمية بين تلاميذ وطلبة مراكز المدن والريف، مؤكدين على الاهتمام بدرسي (الرياضة والفنية) لِما لهما من أثر نفسي في تخفيف الضغط على الطالب بين الدروس العلمية ولإخراج المواهب التي يزخر بها العراق، وتفعيل ورش الرحلات في المديريات لرفد المدارس بالمقاعد الدراسية وتوفير البيئة الملائمة للطلبة".وأشار الوزير، في ختام الاجتماع، إلى "أهمية التعاون مع الدوائر الخدمية الأخرى في المحافظات، لاسيما دوائر البلدية لتهيئة المدارس وتقليل المواد غير اللائقة في المؤسسة التربوية، التي قد تكون سبباً في تعرض الأبنية المدرسية إلى الحريق أو أضرار أخرى، فضلا عن تفعيل لجان الانضباط والحفاظ على هيبة ومكانة المعلم أمام الظواهر السلبية التي تحدث بين الحين والآخر".