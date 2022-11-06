الاتصالات تعد دراسة لتخفيض أسعار "كارتات" الهاتف

أعلنت وزير الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأحد، عن إعداد دراسة شاملة لتخفيض أسعار "كارتات" الهاتف النقال.

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الياسري، تبنت مسألة العمل على تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال، وتم إعداد دراسة شاملة لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً".



واشارت وزير الاتصالات، وفق البيان، إلى أن "هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها، مشددة على أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف".