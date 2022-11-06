انهيار جزء من بناية مخزن العطور المحترقة في الوزيرية (صور)

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "جزءاً من بناية مخزن العطور، التي تعرضت لحريق في منطقة الوزيرية، تعرض للانهيار؛ جراء استمرار الحريق حتى اللحظة".وفيما أشار المصدر، إلى "استنفار جميع العجلات الحوضية الخاصة بوزارة الداخلية". أكد أن "اصوات الانفجارات التي تسمع ضمن منطقة الحادث ناجمة عن انفجار عبوات العطور".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلاع حادث حريق داخل بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور، مضيفة أن "فرق الإطفاء ما تزال متواصلة في جهودها للسيطرة على الحريق".