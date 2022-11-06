وزير التعليم يوجه بأتمتة الإجراءات في دائرة البعثات وتطوير أنظمتها

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير استمع لدى زيارته أقسام الدائرة وشعبها بحضور مديرها العام الدكتور حازم باقر طاهر الى عدد من المواطنين الذين عرضوا مسار ملفاتهم ومعاملاتهم والتوقيتات التي تقتضيها بعض السياقات الإدارية في موضوع الملفات الدراسية للطلبة الدارسين خارج العراق".وأضاف ان "الوزير وجه بأتمتة الإجراءات وشفافيتها واستكمال وتطوير الأنظمة الإلكترونية التي تختزل الوقت والجهد وتسهم في تخفيف الزخم على أقسام الدائرة ولجانها المختصة فيما أوعز بتكثيف الاهتمام بعمل الملحقيات الثقافية ومتابعة شؤون الطلبة العراقيين والإفادة من مجالات التعاون الثقافي مع دول المنطقة والعالم".