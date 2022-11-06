المالية توجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن خروقات في المصرف العقاري

وقال المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير المالية وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ورود معلومات عن قيام هيئة النزاهة بضبط مجموعة من تقارير الكشف مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية".

وأضافت: "بهذا الصدد ستقوم اللجنة الوزارية المكلفة بأجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذة القضية، والتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة للوصول الى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة ، ومحاسبة الجهات او الاشخاص المتورطين بها ، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقره اللوائح والقوانين العراقية النافذة ".