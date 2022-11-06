الكشف عدد المفقودين داخل البناية المحترقة في بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن عدد المفقودين داخل البناية المحترقة شرقي بغداد.





وقال مدير العلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب، إن "أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".



وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، اليوم الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور.