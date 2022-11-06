في بغداد.. إخماد حريق "الوزيرية" وبدء البحث عن المفقودين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإخماد حريق "الوزيرية" شرقي بغداد، مؤكداً بدء البحث عن المفقودين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدفاع المدني اخمد حادث حريق مخازن الوزيرية بالكامل وشرع بعمليات البحث عن المفقودين".

وأضاف المصدر أن "البحث يتم بمشاركة فرق تخصصية من فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني".

وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، اليوم الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور، فيما قال مدير العلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".