بينهم ضباط.. 32 مصاباً بحريق "الوزيرية" شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة 32 شخصاً بينهم ضباط بحريق "الوزيرية" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "32 مصاباً بينهم مدير عام الدفاع المدني وضابط ومنتسبين".

وأضاف المصدر أن "الاصابات تنوعت بين اختناق وكسور ورضوض".

وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، اليوم الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور، فيما قال مدير العلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".