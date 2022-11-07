مصرع شخص إثر حادث سير "مروع" في بغداد

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع شخص إثر حادث سير في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً لقي حتفه نتيجة انقلاب عجلة على طريق مطار بغداد الدولي، بالعاصمة بغداد".



وأضاف، ان "الحادث تسبب بزخم مروري شديد في طريق مطار بغداد الدولي".