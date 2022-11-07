تفاصيل جديدة تخص حريق منطقة "الوزيرية"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "آخر تطورات حادثة حريق بناية العطور في منطقة الوزيرية، بالعاصمة بغداد، تمثلت باستمرار اجراء اعمال البحث والتحري باستخدام اليات (الشفل والحفارات) في محاولة للوصول الى مخزن البناية الارضي".وأضاف، أن "الغاية من عمليات البحث هو للتاكد من وجود ضحايا ام لا".وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلاع حادث حريق داخل بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور، مضيفة أن "فرق الإطفاء ما تزال متواصلة في جهودها للسيطرة على الحريق".وتعرض مدير عام الدفاع المدني، كاظم بوهان، وعدد من المنتسبين، يوم أمس الاحد، الى الاصابة جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.