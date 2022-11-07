"نواصل البحث عن المفقودين".. الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق الوزيرية

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بيانا بشأن حريق الوزيرية في العاصمة بغداد، فيما اشارت الى أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها التخصصية تواصل عملها للبحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهار باستخدام أجهزة الاستشعار ومعدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لإزالة ركام البناية المحترقة".



وثمنت مديرية الدفاع المدني، دور وزارة الصحة بـ"تقديم الخدمات الطبية لطواقمها البالغ عددهم 32 منتسباً مصاباً بعد تماثل أغلبهم للشفاء".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها التخصصية تواصل عملها للبحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهار باستخدام أجهزة الاستشعار ومعدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لإزالة ركام البناية المحترقة".وثمنت مديرية الدفاع المدني، دور وزارة الصحة بـ"تقديم الخدمات الطبية لطواقمها البالغ عددهم 32 منتسباً مصاباً بعد تماثل أغلبهم للشفاء".