السجن 10 سنوات لمجرمين انتحلوا صفة ضابط

السومرية نيوز – محليات



اصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق مجرمين اثنين؛ لقيامهم بانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الارهاب.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " المجرمين اعترفا بقيامهم بانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الارهاب مستغلين هذه الصفة مقابل اخذ مبالغ مالية من المشتكين بحجة تعيينهم".



واضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها استناداً لاحكام القرار 160/الفقرة اولاً /1و2 لسنة 1983".