وصول بعثة فرنسية للتنقيب في مدينة لارسا الأثرية

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعثة الفرنسية وصلت الى ذي قار برئاسة الدكتور ريجيس وفريقه البحثي لغرض العمل للموسم الثالث في مدينة لارسا التي تقع في قضاء البطحاء غرب الناصرية بحدود 50كم".واضاف شلغم ان "البعثة اكتشفت في المواسم الماضية العديد من الاثار أبرزها القصر الذي تم اكتشافه في لارسا الذي يعود الى العصر البابلي القديم".وأشار الى ان البعثة يعمل معها فريق عراقي اثاري بهدف تطوير الخبرات وزيادة المهارات للعاملين في المفتشية".