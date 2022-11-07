واسط.. الحبس سنتين لامرأة حرقت عجلات عائلتها بالاتفاق مع "عشيقها"

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاثنين، حكما بالحبس لمدة سنتين بحق امرأة أقدمت مع عشيقها على حرق سيارات عائلتها.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم أصدار الحكم بالحبس لمدة سنتين بحق امرأة اقدمت بالاتفاق مع عشيقها على حرق عجلتي والدها وشقيقها في مدينة الكوت".





