التربية تعلن المباشرة بتوزيع الكتب المنهجية على كافة المديريات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المخازن المركزية التابعة للوزارة باشرت بتوزيع الكتب المنهجية على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة".وأضاف البيان أن "استلام المديريات للوجبات المخصصة لهم من الكتب وفقاً لجدول تم وضعهُ لتنظيم عملية التسليم ليتم مباشرة توزيعها على المدارس من قبل المديريات وبحسب الحاجة المدونة مسبقاً".وأبدى وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، "ثقته العالية بالملاكات الإدارية العاملة في مخازن الوزارة للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه عملهم في إدارة هذا الملف المهم".