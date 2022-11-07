القضاء والداخلية يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان أستقبل، اليوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الامير الشمري".وأضاف، أن "اللقاء بحث اجراءات التعاون بين القضاء واجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها".