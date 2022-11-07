وبحسب وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها السومرية نيوز، فإن المصارف هي، "مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن وجود عملية تدقيق بحق ستة مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك عملية تدقيق بخصوص 6 مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار".

وأضاف المصدر أن "هذا الأمر لا يشمل تعامل هذه الجهات بالدينار العراقي".