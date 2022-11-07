القضاء والهجرة يبحثان إجراءات عودة المهجرين

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق وبحث معها الإجراءات القضائية الخاصة بعودة المهجرين".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري.وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء بحث إجراءات التعاون بين القضاء وأجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها".