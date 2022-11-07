تنفيذ 4 عمليات ضبط بأحد دواوين الأوقاف في ديالى

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة الشؤون الهندسيَّـة في أحد دواوين الأوقاف في المحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من الكشف عن مُغالاةٍ في أسعار إنشاء (25) مئذنة حديديَّة في مساجد المُحافظة التابعة للديوان، إذ تمَّ صرف مبلغ (1,391,500,000) مليار دينارٍ؛ لغرض إنشائها، فضلاً عن مُخالفتها للمواصفات الفنيَّـة."وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في ديالى وبغداد، قام في أولاهما بضبط أصل مستند صرفٍ في هيئة استثمار الوقف في المُحافظة بعد قيامها بصرف مبلغ (14,375,000) مليون دينار؛ لتوزيع سلةٍ غذائيَّةٍ للعوائل، خلافاً للقانون، فيما تمَّ خلال العمليَّة الأخرى التي نُفِّذَت في بغداد ضبط أصل مستند تسوية السلفة الخاصِّ بتجهيز(1,250) سلة غذائيَّة في القسم الماليِّ في هيئة استثمار الوقف وعدم تسليمها إلى المُستحقين من العوائل المُتعفِّفة."وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة الرابعة ضبط أصل أوليَّات صرف مبالغ الساعات الإضافيَّـة لمُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى السابق، لافتةً إلى قيام هيئة إدارة الاستثمار بصرف المبلغ للمدير المذكور عن فترة إيفاده إلى خارج العراق، مشيرةً إلى ضبط الأوامر الإداريَّـة الخاصَّة بالإيفاد".