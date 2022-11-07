التربية تعلن تعليمات إضافة 3 درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز فإن تعليمات قرار اضافة الـ3 درجات للصفوف غير المنتهية، يشمل جميع الصفوف غير المنتهية، ويكون للدراستين (الصباحية والمسائية).



وأشارت الى ان "الـ3 درجات هي معالجة الدرجات الحرجة".