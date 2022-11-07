موقف كورونا الأسبوعي: ثلاث وفيات ونحو 400 إصابة

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت خلال الفترة من (31 تشرين الأول – 6 تشرين الثاني)، 373 حالة إصابة، و 234 حالة شفاء، و3 وفيات بالفيروس.وأضاف البيان، أن 21524 شخصاً تلقوا لقاح الجائحة خلال الأسبوع المذكور.