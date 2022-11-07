السوداني يبحث مع وفد برلماني الواقع الامني والخدمي في ديالى

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد برئاسة محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجميع نواب محافظة ديالى، التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث الواقع الأمني والخدمي واحتياجات المحافظة".وأضاف ان " الوفد النيابي الذي ترأسه المندلاوي، ناقش أهم الخدمات والمشاريع والقرارات التي تحتاجها المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والأمني والعمراني، والتأكيد على ضرورة منحها التخصيصات المالية الكافية في الموازنة القادمة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الأصعدة".وأشار البيان الى ان "الاجتماع أكد على أهمية استمرار العمل والتنسيق بين الجانبين التشريعي والتنفيذي والجهات المعنية في المحافظة لتجاوز المشاكل والاسراع في تقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنين، ومعالجة الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة".