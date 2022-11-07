الصحة تقرر إيقاف منح إجازات فتح المؤسسات الصحية الخاصة

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير، صالح الحسناوي، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر ايقاف منح اجازات فتح للمؤسسات الصحية الخاصة ( المستشفيات الاهلية والعيادات الجراحية اليومية والمراكز التخصصية بكافة اختصاصاتها وضمنها مراكز التجميل ومكاتب السياحة العلاجية ) في الوقت الحاضر لحين اصدار ضوابط جديدة".أدناه الوثيقة: