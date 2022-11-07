الصحة تغلق ٧٩ مركز تجميل غير مجاز في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها الصحية قامت بأغلاق ٧٩ مركز تجميل غير مجاز في بغداد".وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قرارا بايقاف منح اجازات فتح للمؤسسات الصحية الخاصة ( المستشفيات الاهلية والعيادات الجراحية اليومية والمراكز التخصصية بكافة اختصاصاتها وضمنها مراكز التجميل ومكاتب السياحة العلاجية ) لحين اصدار ضوابط جديدة.