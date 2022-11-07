الخدمة الاتحادي يعلن إنجاز المرحلة الأولى من تعيينات هذه الفئة

وقال المتحدث باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صادق على مخرجات لجنة تدقيق استمارات المتقدمين للتعيين على درجات ذوي المهن الصحية الساندة بعد ان اطلع على تفاصيل خطوات عمل اللجنة واستمع الى ملاحظات مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية في اجتماعه الطارئ عقد اليوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022".وأكد اللهيبي، أن "مخرجات اللجنة المذكورة تضمنت تحديد اسماء المؤهلين للمشاركة في الاختبار التنافسي الذي سيعلن عنه لاحقا بعد ان تتاح فترة لذوي الاستمارات المرفوضة لتقديم اعتراضاتهم بغية النظر بها من قبل لجنة مختصة بذلك"، موضحاً أن "اختيار المؤهلين تم على اساس الحاصلين على اعلى درجات التفاضل بحسب المعايير المعلن عنها سابقاً، مع الأخذ بنظر الاعتبار النسب المقرّة قانوناً".وأشار الى ان "التنافس القائم بين المتقدمين هو لاشغال الدرجات المطلوبة من وزارة الصحة والبالغ عددها 7391 درجة وظيفية".