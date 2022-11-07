أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق قرب مرقد ديني في النجف.



وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب قرب مرقد بنات الإمام الحسن (ع) في المدينة القديمة".



وأضاف، أن "فرق مديرية الدفاع المدني هرعت للسيطرة على الحادث".

