العثور على جثتين لامرأتين في النجف

اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، العثور على جثتين تعودان لامرأتين في وادي السلام.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من شرطة النجف عثرت على جثتين لأمرأتين في مقبرة وادي السلام".



واضافت انها "فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".