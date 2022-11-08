بغداد توجه دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدعو الأسماء المذكورة بمواقعها الرسمية فقط المتقدمين على تعيينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، على القناة العامة، للإختصاصات_الهندسية، المبينة اسماؤهم بالصور المرفقة، إلى مراجعة ديوان المحافظة في منطقة الصالحية (قاعة المؤتمرات في الطابق الأول)، مستصحبين معهم المستمسكات والوثائق التالية؛ لغرض التأكد من صحة المعلومات المرسلة سابقاً".ونوهت الى أن "تلك الأسماء تأتي للتأكد من صحة معلوماتهم؛ لإستكمال إجراءات فرز المتقدمين".وأشار البيان الى "تقليص ساعات عمل اللجان المسؤولة عن استلام بيانات المتقدمين لغاية الساعة 12 ظهراً، مع استمرارها في إستلام البيانات للقوائم المنشورة سابقاً".وبشأن الوثائق المطلوبة، أوضحت المحاقظة، أن "الوثائق المطلوبة من المتقدمين على تعيينات العقود تتمثل بـ: -- البطاقة الموحدة أو الجنسية وشهادة الجنسية.- هوية الزوج أو الزوجة والأطفال إن وجد.- بطاقة السكن.- وثيقة التخرج أو تأييد التخرج مذكور فيها المعدل.وبينت محافظة بغداد، أن "أوقات المراجعة تبدأ:-- من تسلسل (١ إلى ١٠٠) مراجعة (اللجنة الأولى)- من تسلسل (١٠١ إلى ٢٠٠) مراجعة (اللجنة الثانية)- من تسلسل (٢٠١ إلى ٣٠٠) مراجعة (اللجنة الثالثة)- من تسلسل (٣٠١ إلى ٣٢٧) مراجعة (اللجنة الرابعة)وأتم البيان: "يتم إستقبال المتقدمين من يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٢ ولغاية يوم الخميس الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢، إلى الساعة ١٢ ظهراً من تلك الأيام".