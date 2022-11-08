الموقف المروري.. لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "الطريق الرابط بين تقاطع الأمن العامة إلى شقق زيونة، شهد زخما مروريا كبيرا"، فيما لفت إلى وجود بطء بحركة السير داخل نفق ساحة المظفر باتجاه وزارة النقل ".وأضاف، أن "الطريق الرابط بين سريع الحلة وعلوة الرشيد هو الأخر مزدحم ومكتظ بالعجلات، فضلا عن وجود زخم على جسور الربيعي والبنوك والبياع ونفق الشرطة".وبين مراسلنا، أن "الزحامات لم تستثنٍ كل من سريع الدورة وتقاطع الدرويش وحي آسيا باتجاه السريع".